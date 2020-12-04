شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار مواد البناء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم الجمعة 4 -12-2020 وجاءت كالتالي: الاسمنت سعر المصنع 650-680 جنيها للطن الاسمنت سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن سعر الرمل للمستهلك بين 60-100 جنيها والطوب الأحمر بين 750-950 جنيها للألف طوبة الجبس للمستهلك 550 - 650 جنيها للطن الحديد سعر المصنع 10600 - 11100جنيها للطن الحديد سعر المستهلك 10800-11300 جنيها للطن

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة أسعار مواد البناء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.