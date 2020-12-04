شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الدواجن تؤكد استقرار الأسعار محليا والكيلو يسجل 19 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة اليوم الجمعة 4-12-2020، استقرار أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلى. وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إن أسعار الدواجن في المزرعة 19 جنيها للكيلو، وسعر للمستهلك يتراوح بين23--25 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلى يشهد زيادة في المعروض في السوق المحلى.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر البيض في المزرعة سجل 24.5 جنيه للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة اليوم الخميس ، افتتحوا مركز مجمع استهلاكى " الدلتا ماركت " تابع لشركة تجارة الجملة لتوفير كافة منتجات السلع الغذائية بمدينة بالسويس على هامش زيارته الى المحافظة لافتتاح العديد من المشروعات

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ان هناك دعم من القيادة السياسية لتامين مخزون استراتيجى طوال الوقت من السلع الاساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية بجانب ايضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار اقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى كما يتم طرح الدواجن المجمدة حاليا بسعر 30 جنيه بدلا من 37 جنيه واللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيه بجانب ايضا طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.