شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 49.75 دولار لبرنت و46.48 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 49.75 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 1.04 دولار أو ما يوازي 2.1% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46.48 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 84 سنتا أو ما يوازي 1.8٪ .

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا بنحو 2%، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من أن القرار يأتي دون التوقعات وفقا لرويترز.

واتفقت أوبك وروسيا أمس الخميس على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقا للفترة المتبقية من السنة.