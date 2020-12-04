- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات الصباحية والأنظار على بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ، مقتربة من بلوغ أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، مع صعود قوي لقطاع الطاقة المستفيد من ارتفاع أسعار النفط العالمية ،وهذا يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.
صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنحو 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.
تصدر قطاع صناعة الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بفضل صعود أسعار النفط بالأسواق العالمية عقب قرار تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف فقط بداية من كانون الثاني/يناير المقبل بدلا من الزيادة المقررة سابقا بنحو 2 مليون برميل يوميا.
وتظل المكاسب الحالية محدودة مع ترقب المستثمرين التطورات الجديدة حول التحفيز المالي فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى انتظار نتائج المحادثات التجارية المكثفة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ومن أجل إعادة تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من هذا العام ، ينتظر المستثمرين صدور بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،و أنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.1%، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر مستوي قياسي جديد عند 3,682.73 نقطة.
فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.3% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.4% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس قرابة 0.2% ، وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات الصباحية والأنظار على بيانات الوظائف الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.