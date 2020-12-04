شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لأرضية الدعم التي شكّلها فوق 49.00 بعد اختراقه مسبقاً، والذي يمثّل الشرط الأول لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 50.50 ثم 53.08 بعد تخطي المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن كسر مستويات 49.00 ثم 48.35 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.35 والمقاومة 51.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد