شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول مستوى 46.21 ولا يزال فوقه، ويتحرك السعر داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 48.00، مع التذكير بأن الثبات فوق مستوى 45.25 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.25 والمقاومة 48.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد