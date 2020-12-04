شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الفضة محصوراً داخل المثلث الصاعد المشار له صباحاً، بانتظار اختراق مستوى 24.30 للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 25.06.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 23.60 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد