شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول مستوى 1838.10 ويستقر فوقه، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية التي تبدأ أهدافها عند 1850.00 وتمتد إلى 1870.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1818.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد