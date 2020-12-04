شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولات جديدة لاختراق مستوى 1.3482، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3630، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3320 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3360 والمقاومة 1.3550

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد