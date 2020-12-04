شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليتخطى مستوى 1.2150 ويدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى الأطول، في طريقه لزيارة مستوى 1.2300 الذي يمثّل محطّتنا الإيجابية التالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2040.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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