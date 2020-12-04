شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الطاقة يقود مكاسب الأسهم الأوروبية في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة، إذ دفعت أسهم الطاقة مؤشر الشركات القيادية في لندن لأعلى مستوى في تسعة أشهر، بينما نزل سهم بيونتك بعد أن خفضت فايزر هدفها لتوزيع لقاحيهما المضاد لكوفيد-19.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة إذ تقدمت أسهم الطاقة بعد التوصل إلى تسوية بين أعضاء أوبك+ لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بينما سجل المؤشر داكس الألماني أداء أقل من بقية المؤشرات واستقر خلال التعاملات.

وتراجعت أسهم بيونتك الألمانية 4.4 بالمئة بعد أن قالت فايزر إن عراقيلا في سلسلة الإمدادات أجبرتها على خفض هدفها الإنتاجي لعام 2020 من لقاحها المضاد لكوفيد-19 الذي تطوره مع بيونتك بواقع النصف.

(رويترز)

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