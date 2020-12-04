شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت جورنال: مباحثات بشأن عودة مديرة «هواوي» المالية إلى الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تناقش الحكومة الأمريكية اتفاقاً مع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي من شأنها أن تسمح بعودة المديرة المالية الموقوفة للمجموعة مينج وانتشو إلى الصين، حسبما أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال.

وأوقفت مينج في فانكوفر بكندا في 2018 بناء على مذكرة توقيف أمريكية، وتسعى لمنع تسليمها للولايات المتحدة على خلفية اتهامات بانتهاك هواوي العقوبات الأمريكية على إيران، في قضية سببت أزمة في العلاقات الكندية الصينية.

وبموجب «اتفاق الملاحقة المؤجلة» مع وزارة العدل الأمريكية، ستقر مينج بعدد من الاتهامات بالاحتيال والتآمر المتعلقة بالانتهاكات المفترضة لهواوي، وفق ما ذكرت الصحيفة الخميس.

ويأمل الطرفان التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، علما بأن مينج مترددة في الموافقة على اتفاق تقر بموجبه بارتكابها مخالفات، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر.

ورفضت كل من هواوي ووزارة العدل الأمريكية الرد على أسئلة وكالة فرانس برس.

وتسبب توقيف مينج في تدهور العلاقات بين كندا والصين. وقامت الصين بعد أيام على ذلك بتوقف الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبور، وهو ما اعتبره الغرب رداً انتقامياً.

ويمكن للاتفاق أن يمهد الطريق أمام الإفراج عن الكنديين، وفق ما ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة من الملف.

وسعى محامو مينج حتى الآن إلى عرقلة إجراءات التسليم بالقول إن حقوق موكلتهم انتهكت خلال اعتقالها، وهو ما تنفيه كندا.

وتقول مينج إنها ضحية اضطهاد سياسي وبأن الولايات المتحدة تهاجم هواوي سعياً لكبح تقدم الصين في مجال التكنولوجيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على هواوي تمنع مصنّعي أشباه الموصلات الأجانب من بيع رقائق مصنوعة بتكنولوجيا أمريكية، إلى الشركة.

والعديد من دول الغرب حظرت معدات هواوي أو تفكر في سحبها من شبكات الجيل الخامس لمخاوف مرتبطة بتجسس صيني.

وقال مسؤولو هواوي إن الهجمات نابعة عن رغبة أمريكية لإسقاط منافس تجاري ناجح.

(أ ف ب)