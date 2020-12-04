شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 803 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، بعد ارتفاع أمس بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 803 جنيهات للجرام، عقب تسجيل سعر أوقية الذهب عالمياً 1837 دولارا حتي صياغة هذه السطور.

عالميا ارتفع الذهب أمس لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 688 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 803 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 917.71 جنيه

الجنيه الذهب 6424 جنيها

أوقية الذهب 1837 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير التنفيذي لدى شركة الاستشارات إيرجايد إن محادثات التحفيز لا سيما تلك التي تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستدعم الذهب في الأمد القصير إذ أنها ستضعف على الأرجح الدولار الأمريكي.

وأضاف أن التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 قد يكون له تأثيرا محدودا على المعدن الأصفر مستقبلا إذ أن الأسواق وضعت معظمه في الحسبان.

ورحب خبراء الصحة في الولايات المتحدة بموافقة طارئة في بريطانيا على لقاح تطوره فايزر، في مؤشر على أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة سرعان ما ستقتفي أثرها.

ودفعت آمال التحفيز وإحراز تقدم بشأن اللقاح الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.94 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1011.72 دولار ولم يطرأ تغير يُذكر تقريبا على البلاديوم عند 2398.13 دولار.