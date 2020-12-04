شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر ينظم اليوم احتفالية للإعلان عن تفاصيل تسجيل رقم قياسى بجينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مساء اليوم، الجمعة، صندوق تحيا مصر، احتفالية للإعلان عن تفاصيل تسجيله لرقم قياسى جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم.

يشارك فى الاحتفالية وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعى، والإعلام، والتعاون الدولى، والشباب والرياضة والممثل الإقليمى لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.

كما سيطلق الصندوق، خلال المؤتمر حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية فى عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية .

واحتفالا بهذه المناسبة سيتم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبى، وبرج خليفة بإمارة دبى باسم الحملة الجديدة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.