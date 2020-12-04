شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بارتفاع قوي لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 46.21 ويخترقه ليستقر فوقه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام مواصلة الارتفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 48.00.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 45.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.25 والمقاومة 48.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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