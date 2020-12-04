شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها في أكثر من عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 26 من نيسان/أبريل 2018، ولتعد بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.2149 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2144، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له في أكثر من عامين ونصف عند 1.2154، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2139.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 1.4% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.0% مقابل 1.9%، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة ميزانية الخزانة للشهر الماضي.

وصولاً للكشف من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة عن قراءة مبيعات التجزئة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.8% في أيلول/سبتمبر، بخلاف ذلك، أفادت كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه بالأمس أن الخلافات الكبيرة بين بروكسل ولندن لا تزال قائمة في المحادثات التجارية، موضحاً أن نتيجة المباحثات غير مؤكدة، ومضيفاً أنه كلا الطرفين ملتزمان بالتوصل لاتفاق، بينما لا يمكن ضمان التوصل لاتفاق في النهاية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 500 ألف وظيفة مضافة مقابل 638 ألف وظائف مضافة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 6.8% مقابل 6.9%.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 64.7$ مليار مقابل 63.9$ مليار في أيلول/سبتمبر، وقبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان حيال الخدمات المصرفية المجتمعية والتكنولوجيا المالية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مجتمع المصارف الأمريكية المستقل.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.1% في أيلول/سبتمبر، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس اكتساب خطة التحفيز المالية الجديدة في الولايات المتحدة والتي تقدر بنحو 908$ مليار لمواجهة التداعيات جائحة كورونا زخماً في الكونجرس، وجاء ذلك وسط التوقعات على نطاق واسع بتمرير المشرعين أيضا لميزانية بقيمة 1.4$ تريليون لتجنب الإغلاق الحكومي في 11 من هذا الشهر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي توقعات الأسواق بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على تعديل توجيهاتهم حيال خطة شراء الأصول بحلول منتصف هذا الشهر خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقبل، ووسط التوقعات أيضا بأن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأسبوع القادم على التوسع في شراء السندات ضمن الجهود الرامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.