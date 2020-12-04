الدولار مقابل الفرنك يجتاز الهدف – تحليل - 04-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار مقابل الفرنك الانخفاض القوي ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 0.8930 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو محطّتنا التالية التي تصل إلى 0.8840.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.8975 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8840 والمقاومة 0.8950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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