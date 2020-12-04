شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراق مستوى 0.7413 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 0.7530 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 0.7335 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7380 والمقاومة 0.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد