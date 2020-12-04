شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل تحقيق المكاسب – تحليل - 04-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من التداولات الإيجابية يوم أمس وتخطى مستوى 1.2150 ليشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 1.2300.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.2040، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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