شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر المعالم السياحية بمنطقة سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أثيرت ضجة مؤخرا حول زيارة منطقة سقارة، فيما عرف على مواقع التواصل الاجتماعي بما يسمى بواقعة موديل سقارة، وفتح تحقيقات بتهمة الإساءة للموقع الآثري، تعرف على أسعار تذاكر المعالم السياحية هناك.

يمكنك زيارة منطقة سقارة ومتحف إيمحتب بتذكرة تبلغ قيمتها 20 جنيها، بينما يدفع الطالب المصري 5 جنيهات فقط، في حين يدفع الأجنبي 180 جنيها للتذكرة، أما الطالب الأجنبي فيدفع 90 جنيها للتذكرة الواحدة.

وإذا كنت تريد زيارة مقابر الدولة الحديثة ومقابر سقارة الجديدة، فستدفع تذكرة ثمنها 10 جنيهات، بينما سيدفع الطالب 5 جنيهات فقط، في حين سيدفع الأجنبي 140 جنيها، أما الطالب الأجنبي فيدفع 70 جنيها فقط.

تذكرة ثمنها 20 جنيها ستحتاجها لزيارة مقبرة السرابيوم، بينما سيدفع الطالب 5 جنيهات فقط للتذكرة، أما الأجنبي فسيدفع 150 جنيها للتذكرة، في حين سيدفع الطالب الأجنبي 75 جنيها للتذكرة الواحدة.

ولزيارة مقبرة مريروكا ستدفع تذكرة تكلفتها 20 جنيها، بينما سيدفع الطالب تذكرة تكلفتها 5 جنيهات فقط، في حين سيدفع الأجنبي 80 جنيها للتذكرة، أما الطالب الأجنبي فسيدفع 40 جنيها فقط للتذكرة الواحدة.

وإذا كنت تريد زيارة هرم سوزر من الداخل، فستحتاج لتذكرة تبلغ تكلفتها 40 جنيها، أما إذا كنت طالبا فستدفع 20 جنيها فقط للتذكرة، بينما يدفع الأجنبي 100 جنيه للتذكرة، في حين يدفع الطالب الأجنبي 50 جنيها فقط للتذكرة الواحدة.

ولزيارة المقبرة الجنوبية بمجموعة سوزر ستحتاج إلى تذكرة تبلغ تكلفتها 40 جنيها، أما إذا كنت طالبا فستدفع 20 جنيها فقط للتذكرة، بينما يدفع الأجنبي 100 جنيه للتذكرة، في حين يدفع الطالب الأجنبي 50 جنيها فقط للتذكرة الواحدة.

يمكنك أيضا خلال تجولك في منطقة سقارة زيارة منطقة دهشور، وأبو صير، وميت رهينة، وذلك بتذكرة تبلغ قيمتها 10 جنيهات فقط لكل معلم منهم، أما إذا كنت طالبا فستدفع 5 جنيهات للتذكرة الواحدة لكل معلم.

أما الأجنبي فسيدفع لزيارة منطقة دهشور 60 جنيها للتذكرة، بينما يدفع 80 جنيها للتذكرة لزيارة أبو صير وميت رهينة، تذكرة لكل معلم منهما، في حين أن الطالب الأجنبي سيدفع 30 جنيها للتذكرة الواحدة لزيارة منطقة دهشور، بينما سيدفع 40 جنيها لزيارة منطقتي أبو صير وميت رهينة، بواقع تذكرة لكل معلم منهما.

يذكر أن خدمة نشر أسعار تذاكر المعالم السياحية المصرية، تأتي في إطار حرص الخليج 365 على تنشيط السياحة في جميع محافظات مصر.