شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض صادرات النفط لدول أوابك بالربع الثالث 2020 لـ2 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أوابك، إن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض كبير فى كميات صادرات النفط الخام فى الدول الأعضاء فى أوابك خلال الربع الثالث من عام 2020، بلغ نحو 2 مليون برميل يوميا، مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 14.2 مليون برميل يوميا وهو مستوى منخفض بنحو 3.6 مليون برميل يوميا، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى ويعزى هذا الانخفاض فى الأساس إلى الإتفاق التاريخى بشأن خفض الإنتاج القياسى بين دول أوبك بلس، والذى دخل حير التنفيذ فى بداية شهر مايو 2920.
ومع ارتفاع نسبة الالتزام بهذا الاتفاق لتصل إلى 102 % فى شهر سبتمبر 2020، وهو الأعلى منذ شهر مايو الماضى باستثناء التخفيضات الإضافية الطوعية من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة فى شهر يونيو، إلى جانب إغلاق الإنتاج والتصدير فى جولة ليبيا نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، والمقرر استئنافها عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا فى التاسع عشر من سهر سبتمبر 2020 عن رفع حالة القوة القاهرة عن المنشآت الآمنة.
وأضاف تقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث من العام الجارى، أن جزء من هذا الانخفاض يعزى إلى ارتفاع الطلب على النفط فى الدول الأعضاء تزامنا مع تخفيف / إلغاء القيود والإجراءات المفروضة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
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