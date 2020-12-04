شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع السيارات الكهربائية بمصر يقود الدولة لنهضة صناعية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جمال عسكر، خبير سيارات، تعقيبا على افتتاح رئيس الجمهورية لمؤتمر "النقل الذكى" مؤخرا، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد أن الدولة تتحرك بخطوات هادئة ومحددة نحو ما نرجوه فى المرحلة القادمة فى اتجاهات عديدة نحو مستقبل أفضل.

وأضاف، أن تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر يجعل القاهرة بوابة أفريقيا للصناعة، مشيرا إلى أن مصر ستكون رائدة في عالم صناعة السيارات الكهربائية، مضيفا أن من المعروف أن صناعة السيارات تعد قاطرة للتنمية ومكون أساسى في اقتصاد الدول.

وأشاد بتوجه الدولة في إنشاء المدارس الصناعية والمعاهد الفنية لدعم الصناعة في مصر بمختلف المجالات. وأشار إلى أن استخدام السيارات الكهربائية له مزايا عديدة منها تقليل استخدام المحروقات.