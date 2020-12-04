شكرا لقرائتكم خبر عن "التصديرى للصناعات" يستقبل وفد سودانى للتعاقد مع 10 شركات للأجهزة المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس سيستقبل وفد سودانى 18 ديسمبر المقبل من الشركات الراغبة فى استيراد أجهزة منزلية من مصر، وتم ترتيب لقاءات مع 10 شركات مصرية منتجة للأجهزة الكهربائية لعقد اجتماعات ثنائية مع الوفد السودانى، والتعاقد على تصدير منتجاتهم للسوق السودانى، موضحة أن الوفد سيستمر خلال الفترة من 18 وحتى 25 ديسمبر من العام الجارى 2020 .

وأضافت حلمى ، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أزمة كورونا أثرت على كافة دول العالم ومنها مصر فى إقامة المعارض والبعثات التجارية، ونأمل أن يتم عودة الحياة إلى طبيعتها اعتبارا من مارس 2021 المقبل، وسيبدأ المجلس فى عودة البعثات التجارية مرة أخرى فى هذا التاريخ، كما سيتم البدء المشاركة فى المعارض الدولية مع بدء التعافى من أزمة كورونا فى النصف الثانى من عام 2021 المقبل .

واقترحت المدير التنفيذى للمجلس، صرف المساندة التصديرية للشركات التى تحقق نسبة مكون محلى فى صناعتها بنحو 40% وأن يتم صرف الدعم بصورة منتظمة للشركات التى تنتج منتجات "صنع فى مصر" من صندوق دعم الصادرات حتى تستطيع منافسة المنتجات الصينية والتركية التى تغزو العالم بسبب دعم حكوماتهم المستمر للحفاظ على معدلات التصدير، موضحة أن المساندة التصديرية هى العامل الأول فى زيادة الصادرات ومنافسة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية بشرط صرفها بصورة منتظمة للشركات المصرية.

وقالت حلمى، إن الضوابط الجديدة للدعم لم تصدر بعد ولابد من وضع مقترحات المجالس ضمنها بانتظام صرف المساندة للشركات المصرية، لأن صرف المساندة تحصل عليه شركات وأخرى لا تحصل على أى دعم رغم استخدامها خامات مصرية وتصدر منتجات صنع فى مصر .