انطلاق معرض منازل للعقارات في المنصورة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر

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- باسم كليلة: نتائج المشاركة بمعرض الإسكندرية فاقت التوقعات..ونخطط لتنظيم آخر بالصعيد مطلع 2021 القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - لأهالي الدلتا.. أكبر معرض عقاري في المنصورة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر.. وخصومات مميزة من كبار المطورين- باسم كليلة: نتائج المشاركة بمعرض الإسكندرية فاقت التوقعات..ونخطط لتنظيم آخر بالصعيد مطلع 2021

ينطلق معرض "منازل" للعقارات، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، تحت رعاية كبار المطورين العقاريين في مصر؛ السعودية المصرية للتعمير (SED)، او ويست التابع لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، بالم هيلز للتعمير، مجموعة بورتو القابضة، ووتر واي للتنمية، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هايد بارك للتنمية.

ويقام معرض منازل للعقارات في نادي جزيرة الورد بالمنصورة، على مساحة 2500 متر، ويشارك بالمعرض 18 من كبار المطورين العقاريين في مصر، وهم؛ بالم هيلز للتطوير العقاري، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هايد بارك للتطوير العقاري، السعودية المصرية للتعمير (SED)، مجموعة بورتو القابضة، اورا للتطوير العقاري، إيديا فيردي-المالكة لمشروع ووتر واي-سوديك للتطوير العقاري، مصر إيطاليا العقارية، الشرقيون للتنمية العمرانية، مجموعة عامر القابضة، ريل مارك للتسويق العقاري، الذين سيقدمون عروض مميزة للزوار.

وشهدت المحطة الأولى من معرض منازل للعقارات في محافظة الإسكندرية، خلال شهر نوفمبر الجاري، إقبالاً ضخما من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة، كما طرحت عروض مميزة للزائرين نالت استحسان الجميع، ونظمت شركة إكسبو ريبابلك-المنظمة لمعرض منازل-فعاليات على هامش المعرض، أبرزها إجراء سحب يومي على جائزة بقيمة 50 ألف جنيه، واستضافة عدد من المشاهير الذين أقاموا عروض للترفيه على الزوار.

وقال د. باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض، إن حجم المشاركة في الدورة الأولى من معرض منازل في محافظة الإسكندرية فاقت التوقعات سواء من كبار المطورين المشاركين، والذين طرحوا عروض مغرية على العملاء أو عدد الزوار، وبذلك تحقق الهدف من المعرض وهو زيادة مبيعات الشركات العقارية وتلبية طلب سكان المحافظات من الوحدات السكنية والخدمية والإدارية، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي، متوقعاً إقبال ضخماً لزيارة معرض المنصورة، نظراً لحاجة معظم محافظات الدلتا لوحدات سكنية في ظل ازدحامها بالسكان.

وأعلن "كليلة"، تنظيم دورة من معرض منازل للعقارات بإحدى محافظات الصعيد خلال الربع الأول من 2021، وذلك بعد النجاح الذي حققه المعرض في الإسكندرية، وتلبية الطلب على الوحدات السكنية بمحافظات الوجه القبلي، موجهاً الشكر للدعم الحكومي لإنجاح المؤتمر، وهو ما ظهر من افتتاح اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية المعرض، وإجراء جولة على كافة الشركات المشاركة.

يشار إلى أن شركة إكسبو ريبابليك -المنظمة لمعرض منازل-وضعت عدة إجراءات احترازية لإقامة المعرض مع مراعاة الاشتراطات الصحية الآمنة للزوار، عبر إتاحة التسجيل للحضور عبر الإنترنت، وتوفير بوابات تعقيم آلي وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات المعرض بشكل دوري.

الجدير بالذكر أن شركة إكسبو ريبابليك تأسست عام 2017، وقد نظمت إلى الآن 4 معارض بعدد من المدن العربية هى أبو ظبي، دبي، والرياض، بالإضافة إلى مصر، تحت مسمى معرض عقارات النيل، وهو أول معارض عقاري مصري يتيح للشركات عرض مشروعاتها في دول الخليج العربي، وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الدولة في تصدير العقار.

ولاقت معارض عقارات النيل، نجاحاً كبيراً خلال إقامتها بعدد من دول الخليج من ضمنهم أبو ظبي، دبي، والرياض، وحظت بأكثر من 10 آلاف زائر بمبيعات تجاوزت 4 مليارات جنيه.