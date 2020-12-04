شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى يوضح نجاح قمة مصر الاقتصادية لاختيارها أهم 3 موضوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة "بقمة مصر الاقتصادية" فى نسخته الثانية والذى نظمتها ”الخليج 365” مؤكدا أن نجاح القمة نتيجة اختيارها اهم 3 موضوعات والتى اتسمت بالمنطق بجانب تركيزها على استيعاب مصر أزمة كورونا.

وأرجع إبراهيم نجاح قمة مصر الاقتصادية إلى اختيار الجلسات والتى ناقشت أهم القضايا التى تعيشها مصر حاليا نتيجة جائحة كورنا، لافتا إلى أن الجلسة الأولى والتى تحدثت فيها وزيره التخطيط وقامت بعرض كيف استطاعت مصر تخطى أزمة كورونا وصمودها أمام الجائحة والجهود التى بذلتها الدولة من الإصلاح الاقتصادى والذى كان حائط سد أمام الأزمة واستطاعت مصر أن تحقق معدلات نمو مقارنة بدول العالم نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادى والذى حمى مصر من التداعيات السلبية للجائحة.

أوضح إبراهيم لـ"الخليج 365" أن اختيار الجلسة الثانية والتى ناقشت السياسة المالية والتحرك نحو الشمول المالى والتحول الرقمى والتى ساهمت أزمة كورونا فى التسريع به لتقديم الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، وغن الجلسة الثانية والتى ناقشت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية الرقمية مؤكدا أن أهمية اختيار الموضوع نتيجة للأهمية القصوى التى فرضتها أزمة كورونا للتحول إلى مجتمع رقمى وهذا مهم جدا فى الوقت الحالى نظرا لانها ستساهم فى تقوية الاقتصاد المصرى أمام الأزمات ويزيد من قدرته على تحمل الصدمات

وأشار إبراهيم إلى مناقشة نجاح السياسة المالية التى قامت بها وزارة المالية لضبط المالية العامة للدولة ونجاحها فى تحقيق فائض أولى لأول مرة بنسبة 2% فى موازنة 2018/2019، والعمل على تراجع نسبة الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى إلى 90.4% فى موازنة 2018/2019، وحتى فى مواجهة ازمة كورونا استطاعت السياسة المالية المتبعة من قبل الحكومة المصرية فى تحقيق فائض أولى بنسبة 1.8%،مما يؤكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى استطاع أن يصمد أمام جائحة كورونا.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن مناقشة القطاع العقارى فى الجلسة الثالثة من الموضوعات الهامة فى الوقت الحالى نظرا لأنه من القطاعات الحيوية لانه تحرك القطاع يساهم فى تحريك العديد من القطاعات الاخرى ويساهم فى توليد فرص كبيرة جدا وخاصة بعد توقف قطاع السياحة.