شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد تشكر العاملين بالوزارة بعد جائزة أفضل وزيرة عربية: انتم شركاء النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادات الوزارة والعاملين بها، وقدمت لهم الشكر علي ما قدموه وما بذلوه من جهد خلال السنوات الماضية.

ووجهت الوزيرة حديثها للعاملين: "لقد نلت جائزة أفضل وزيرة في الوطن العربي بفضل ما قدمتوه للوزارة، وأنتم شركاء في هذه الجائزة، وهذا التقدير ليس تقدير شخصى، ولكنه تقدير لمصر وللحكومة وكل الوزراء، فهذا النجاح نتيجة جهد جماعي داخل الوزارة، وعلي مستوى الحكومة".

وأضافت وزيرة التخطيط أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يحملنا مسؤلية استمرار التطوير والأداء وتحقيق انجازات أكبر، وخلال اللقاء قدم الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هدية تذكارية للوزيرة نيابة عن العاملين بالوزارة ومساعدي الوزيرة ومستشاريها.