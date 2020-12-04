شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد توضح أهمية قمة مصر الاقتصادية كنوع من المشاركة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس بقمة مصر الاقتصادية فى نسختها الثانية الذى تنظمه الخليج 365، انها لها أهمية كبيرة كمراجعة لأداء الحكومة والتأكد من السير على الطريق الصحيح موضحة أن أهمية تلك الملتقيات أن تأخذ الحكومة ردود الأفعال من المتخصصين والمشاركة فى وضع الحلول والخطوط العريضة لمواجهة التحديات.

وأضافت يمن الحماقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تنظيم مثل تلك الملتقيات تستطيع من خلالها الحكومة سماع مقترحات وآراء الخبراء كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية فى تحقيق المزيد من الانجازات ووضع الحلول لمواجهة التحديات.

وأشار أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن الحكومة من خلال تلك الملتقيات تستطيع التعرف على وجهات النظر المختلفة ل من أجل تحريك الأداء والوصول إلى وضع أفضل وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأوضحت يمن الحماقي، أن المؤتمر فرصة لكل القطاعات فى المجتمع لمتابعة بشكل دورى والتعرف على وجهات النظر المتعلقة بتحقيق الأداء.