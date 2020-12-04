شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا ترتد من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الخميس مرتدة من أدنى مستوى لها في أسبوعين ونصف الأسبوع سجلته أمس الأربعاء، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت الصويا قد وقعت أمس تحت وطأة الضغوط نتيجة توقعات إيجابية بتحسن جودة ووفرة المحاصيل في أمريكا الجنوبية بالتزامن مع تكهنات بتساقط أمطار غزيرة في بعض المناطق بالبرازيل التي تعد أكبر مصدر للصويا على مستوى العالم.



وتشير توقعات المحللين إلى أن إنتاج البرازيل من الصويا سوف يرتفع في موسم حصاد 2020/2021 إلى 134.98 مليون طن من 133.9 مليون طن في السابق.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.09 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني عند التسوية بنسبة 1.2% إلى 11.68 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 11.70 دولار وأقل سعر عند 11.52 دولار.