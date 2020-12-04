شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع هامشي تزامناً مع انخفاض ملحوظ للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة عن نوفمبر/تشرين الثاني.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 712 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 787 ألفاً في الأسبوع قبل الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 775 ألفاً.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل عن بيانات الوظائف الأمريكية وسط توقعات بإضافة الاقتصاد نصف مليون وظيفة في الشهر الماضي وانخفاض معدل البطالة إلى 6.8%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.09 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% أو ما يعادل ستة سنتات إلى 24.137 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 24.420 دولار واقل سعر عند 23.850 دولار.