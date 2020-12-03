شكرا لقرائتكم خبر الكهرباء تناقش معالجة أرباح أرامكو 27 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصوت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للكهرباء في اجتماعها يوم 27 ديسمبر الحالي، على معالجة أرباح «أرامكو السعودية» منذ تأسيس الشركة وحتى نهاية عام 1439والبالغ قيمتها 3.35 مليارات ريال.

وأوضحت الشركة في بيان أمس على «تداول»، أن المعالجة ستكون كمديونية على الشركة لمصلحة وزارة المالية وإدراج الأرباح المشار إليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت منتصف نوفمبر 2020، اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.

وتتضمن الأداة المالية التي تعادل نحو 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.

وأشار البيان إلى أن الجمعية ستصوت كذلك على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة وفقا لاتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية وفق النسبة والآلية المذكورة في اتفاقية المضاربة.

وذكر أن الجمعية ستصوت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي، بالإضافة إلى التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي المشار إليه وسداد أرباح المضاربة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة.

جدول أعمال الجمعية

01 التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 21/ 01/ 2021 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 20/ 01/ 2024

02 التصويت على معالجة أرباح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ والتي تبلغ قيمتها 3,351,784,611 ريالا، على أن تكون معالجة هذا المبلغ كمديونية على الشركة لمصلحة وزارة المالية وإدراج الأرباح المشار إليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة

03 التصويت على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة وفقا لاتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية

04 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (3)

05 التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي المشار إليه في البند (3) أعلاه لسداد أرباح المضاربة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة