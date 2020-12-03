تسجيل 58 ألف منتج عبر منصة سابر خلال نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تسجيل أكثر من 58 ألف منتج خلال شهر نوفمبر في منصة سابر الالكترونية، فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 23 ألف شهادة، بالإضافة إلى 39 ألف شهادة مطابقة الإرسالية.

وأوضحت المواصفات السعودية أنه منذ إطلاق المنصة سجل بها أكثر من 33 ألف تاجر، وتجاوز عدد المنتجات المسجلة 1.4 مليون منتج محلي ومستورد، إلى جانب أكثر من 395 ألف شهادة مطابقة، وهو ما يعكس الدور المحوري للمنصة في دعم العمليات التجارية والاقتصادية بالمملكة.

وبينت الهيئة أن منصة سابر الالكترونية تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي، مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة الكترونيا بكل سهولة ويسر.

ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الالكتروني لمنصة سابر، والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر saber.sa، مشيرة إلى أن تطوير منصة سابر الالكترونية كان بالتعاون مع الشريك التقني «شركة ثقة» وفق أعلى معايير الكفاءة.

إحصائية سابر:

33 ألف تاجر

1.4 مليون منتج

395 ألف شهادة مطابقة