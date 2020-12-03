شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز التسوق تجذب الزوار بعروض وأنشطة متنوعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: حمدي سعد وعدنان نجم



رفعت الإجازات الوطنية والمدرسية واعتدال الطقس سقف نمو مبيعات مراكز التسوق وقطاع التجزئة بشكل عام، مدعومة بخروج العائلات من المواطنين والمقيمين للتسوق والترفيه مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضها فيروس «كوفيد- 19»، والذي ألقى بتبعاته السلبية على العديد من القطاعات ومن ضمنها قطاع التسوق.

وأسهمت سيطرة دولة الإمارات على جائحة «كوفيد-19» والإجراءات الاحترازية في جميع القطاعات في تبديد مخاوف العائلات والزوار وعودة الثقة للخروج للتسوق والتنزه والتمتع بالأجواء المعتدلة والوجهات المتعددة التي توفرها دبي للتسوق بأمان، وسط إجراءات احترازية مشددة لعدم انتشار الفيروس.

إجراءات

وأعلنت جميع مراكز التسوق والتجزئة في كافة إمارات الدولة عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد-19» الصادرة عن مختلف الدوائر والجهات الحكومية المعنية بمكافحة انتشار الفيروس على مدار ساعات العمل والتي تشمل عمليات التعقيم وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي خلال التسوق كارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة وغيرها من الإجراءات.

تعويض الهدوء

وعملت مراكز التسوق والترفيه في دبي خلال الفترة الأخيرة على إطلاق العديد من الحملات لاستقطاب الزوار من جديد من خلال إطلاق التخفيضات والعروض لتنشيط حركة المبيعات مجدداً وتعويض فترة الهدوء التي شهدتها الأسواق بفعل توقف السفر أو تقيد الحركة خارج المنازل.

ورفعت مراكز التسوق من جاهزيتها لاستقبال أعداد متزايدة من المتسوقين، عبر إطلاق برامج ترفيهية وعلى المأكولات والمشروبات فضلاً عن الخصومات على المنتجات المختلفة وأبرزها الملابس والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والهدايا استعداداً لموسم الأعياد نهاية الشهر الجاري.

واستقبلت مراكز التسوق والتجزئة في دبي على مدار الأيام الماضية آلاف الزوار للاستفادة من التخفيضات والعروض التي تساهم في نمو مضاعف للمبيعات مقارنة بالأيام الاعتيادية، فيما شهدت المراكز التي طرحت تخفيضات تراوحت بين 20 إلى 90 % على بعض المنتجات إقبالاً كبيراً من الزوار والمتسوقين.

وتزامن الإقبال على مراكز التسوق في دبي مع عطلات يوم الشهيد وعيد الاتحاد والإجازات المدرسية الأمر الذي شجع العديد من الأسر من المواطنين والمقيمين للخروج للتسوق والتنزه والاستفادة من اعتدال الطقس

وشهد دبي مول حضوراً كبيراً من الزوار للاستفادة من مرافق الترفيه والتنزه ومشاهدة نافورة المول والسهر في أجواء شتوية ممتعة بالإضافة إلى التمتع بفرصة التسوق من أهم العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن التمتع بالمأكولات والمشروبات بعدد كبير من علامات المطاعم المحلية والعالمية الشهيرة.

وأعلن دبي فيستيفال سيتي مول عن حملة «كل ما تتوقعونه وأكثر» مع طرح حملات للترفيه للأطفال مع خصومات تبدأ من 30% وخصومات تصل إلى 90% على الملابس والمستلزمات المنزلية ومستحضرات التجميل والعناية مع الاستفادة بخصومات أخرى لحاملي بطاقة الهدية الخاصة بالمول.

وعجت أروقة مراكز سيتي سنتر في دبي وأبرزها «سيتي سنتر ديرة» وسيتي سنتر مردف«بآلاف الزوار الراغبين في التمتع بأجواء المرح والترفيه والعروض الترويجية ضمن مئات المتاجر والمطاعم ومرافق الترفيه والمطاعم والتطلع إلى المنتجات التي تشملها التخفيضات لاسيما على الهدايا والمتعلقات المنزلية والالكترونيات.

واحتفت مراكز «نخيل مولز» بالزوار من الراغبين في التنزه أو التسوق عبر مجموعة من الوجهات للتسوق وتناول الطعام والترفيه، من كافة الأعمار ومن جميع الجنسيات للتمتع بالأجواء والترفيه والتسوق، فيما حظيت العائلات بالعديد من الوجهات للتنزه وتناول الأطعمة والمشروبات لاسيما في مراكز «ابن بطوطة مول» و«سوق التنين» فضلاً عن مجموعة من مراكز التجزئة المجتمعية التي تعرف باسم «بافيليون» المنتشرة في 6 من مجتمعات «نخيل» السكنية، في حين تشمل مشاريعها القادمة «سوق ورسان»، و«الخيل أفينيو» و«ذا سيركل مول» بالإضافة إلى وجهتها الأحدث «ذي بوينت»، التي تقع على جذع «نخلة جميرا».

من جانبها قدمت مجموعة مراكز التسوق في دبي، عروضاً وخصومات في مركز مجمع بوابة الخيل والعربي سنتر وبي أفنيو و برجمان ودبي أوتليت مول وريف مول والواحة سنتر و مركز تايمز سكوير و ذا مولوالتي قدمت خصومات تصل إلى 90٪ فضلاً عن العديد من العروض الترفيهية والخصومات لاستقطاب العائلات.

عروض مذهلة

طرح ما يفوق ال 200 متجر تتبع لمراكز التسوق التي تديرها شركة الدار العقارية خصومات وصلت إلى 90% مع عروض مذهلة طوال فترة عطلة اليوم الوطني، حيث يمكن للزوار التسوق واختيار سلعهم وملبوساتهم من مجموعة متنوعة من علامات التجزئة في ياس مول، ومول المركز التجاري العالمي في أبوظبي، والجيمي مول، ليحظوا بأفضل العروض المجزية والتنزيلات والخصومات الرائعة.

كما وفر مركز ياس مول التجاري لضيوفه تجربة غامرة في حجرة الإمارات للتصوير بالرسم الضوئي، والتي تجمع التصوير الفوتوغرافي، والكتابة بخطوط عربية مخصصة، مع الأضواء البصرية الرائعة. فعند التقاط صورة فوتوغرافية ستقوم أداة رسم ضوئي بكتابة رسالتكم التي ترغبون بها عبر تقنية الرسم الضوئي المعاصر وبخط عربي مع ألوان اليوم الوطني الإماراتي.

وسيتمكن الزوار من عيش تجربة الواقع المعزز، حيث يمكنهم تشغيلها عبر رموز الاستجابة السريعة ومشاهدة إطلاق بعثة «مسبار الأمل» إلى المريخ مع رائد الفضاء هزاع المنصوري، ليمضوا أروع اللحظات ويشاركوها مع أحبائهم.

وشهد مركز دير فيلدز التجاري في منطقة الباهية حركة كبيرة خلال عطلة اليوم الوطني ال49 للدولة، حيث جرى توفير أجواء ممتعة للاحتفاء بالمناسبة خاصة للعائلات التي تتاح أمامها خيارات متنوعة للتسوق وتناول الطعام في العديد من المطاعم المتنوعة، الى جانب الجلوس في الحديقة التابعة للمركز والتي تضم مجموعة من الألعاب التي تناسب الأطفال.

مغامرات ترفيهية

وقد خاض الأطفال تجربة المغامرة الترفيهية جنباً إلى جنب مع اكتساب أصدقاء جدد في مناطق التسلية المتواصلة المليئة بالألعاب المُثيرة، الاستمتاع بالآلات المبتكرة في فابي لاند وممارسة أنشطة اندفاع الأدرينالين في منطقة إكستريم زون.

وتمكن زوار مركز الجاليريا التجاري بجزيرة المارية من اختيار أفضل الهدايا لأحبائهم وأقاربهم لدى المجموعة الواسعة من الخيارات العالمية التي يحتضنها المركز، والتي تتضمن نخبة من العلامات التجارية العالمية، كما يشكل الجاليريا بجزيرة المارية الخيار الأمثل لاختيار أجمل هدايا موسم الأعياد هذا الشتاء، فبالتزامن مع مهرجان الشتاء، يستضيف المركز فعالية «موسم أبوظبي للتسوق» التي تنظمها «عروض أبوظبي» خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020 وحتى 14 فبراير 2021، والتي ستوفر للمتسوقين عروضاً وخصومات مميزة إلى جانب فرص الفوز بالعديد من الجوائز المميزة.

وقال ديفيد روبنسون، المدير العام للجاليريا بجزيرة المارية: تنصب جهودنا عاماً تلو الآخر على مواصلة العمل لإثراء تجربة الزوار خلال احتفالية مهرجان الشتاء السنوية، وبذل قصارى جهدنا لتقديم كل ما يفوق توقعاتهم. ومع اقتراب موسم الأعياد، يعود مهرجان الشتاء لاستقبال الزوار مجدداً بأروع التجارب واللحظات الاستثنائية، إذ نتطلع لإشاعة أجواء البهجة والفرح في قلوب العائلات والأصدقاء مع نهاية هذا العام الحافل بالتحديات والظروف الاستثنائية. نتطلع للترحيب بالزوار من جميع الأعمار للاستمتاع بالمفاجآت والتجارب الاستثنائية التي تنتظرهم في أجواء صحية آمنة تعكس التزامنا بتوفير تجربة تسوق وترفيه آمنة للجميع.

وشهدت أبوظبي سلسلة من الفعاليات الأخرى التي تضمنت: معرضاً فنياً خيرياً في جاليريا مول في جزيرة المارية، كما أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن حسم 49% على تذاكر جميع مرافقها الترفيهية ووجهاتها السياحية، كما ارتدى كل من ياس مول وفندق دبليو أبوظبي وحلبة مرسى ياس حلة علم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب عرض للألعاب النارية في مرسى ياس.