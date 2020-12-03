شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 شركة و350 متحدثاً من 30 دولة في «جيتكس 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنعقد الدورة الأربعون من «أسبوع جيتكس للتقنية» التي تجمع بين روّاد التكنولوجيا العالمية، والمبتكرين الكبار والمستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 6 إلى 10 ديسمبر.

بعد عام كامل من فرص الأعمال الضائعة، يلتقي صُنّاع التكنولوجيا العالمية من جديد في «جيتكس»، فعالية التكنولوجيا الرئيسية الوحيدة التي تقام في عام 2020، لتتيح أمام العالم الفرصة الوحيدة للتفاعل الشخصي، عبر هذا الملتقى التكنولوجي الكبير في هذا العام.

بمشاركة أكثر من 1200 عارض، من بينهم أكثر من 300 شركة ناشئة مما يزيد على 60 دولة حول العالم، يُقدم «أسبوع جيتكس للتقنية» هذا العام نموذجاً فريداً لتنوع قطاع التكنولوجيا العالمية.

مشاركة دولية

ويستضيف جيتكس أجنحة لبعض الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا من حول العالم بما فيها البحرين، وبلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، وإسرائيل، وإيطاليا، وهونغ كونغ، واليابان، ونيجيريا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مؤتمرات تضم أكثر من 350 متحدثاً سيسافرون إلى دبي من 30 دولة مختلفة.

أبرز الخبراء

وستسضيف دبي أبرز خبراء التكنولوجيا العالميين وتوفر لهم الفرصة لمشاركة رؤيتهم للمستقبل، بما في ذلك بابلوس هولمان الهاكر الشهير والمخترع ورجل الأعمال، وبراين سيلي، الهاكر الذي تمكن من اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والمخابرات الأمريكية، فضلاً عن مشاركة أسطورة الكوميديا العالمية، الممثل والكاتب الشهير جون كليز.

وقال الدكتور يونس الناصر، مساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية: تقترب انطلاقة «أسبوع جيتكس للتقنية» هذا العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم مع اجتياح وباء (كوفيد-19). وبغض النظر عن القيود التي يفرضها علينا هذا الاختبار، أتاحت لنا التجارب المدعومة بالتكنولوجيا فرصة لمواصلة أعمالنا وحياتنا. لذا، فإننا نعتقد أن دور التكنولوجيا وتعريفها قد تطوّر بشكل كبير. وخلال فعاليات «جيتكس» هذا العام، سنحرص على مشاركة العالم بتجربة دبي الناجحة في الاستفادة من التكنولوجيا لمكافحة الوباء، وإعادة تصميم تجارب المدينة حولها. وقد عملنا في «دبي الذكية» مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، لإنشاء مدينة ذكية رائدة على مستوى العالم، بعد انحسار أزمة (كوفيد-19)، ترتكز على دعائم تحقيق السعادة لمواطنيها والمقيمين فيها.

ابتكارات التكنولوجيا

وتُمثل فعاليات «جيتكس» مظلّة لعروض ابتكارات التكنولوجيا الرائدة في المنطقة، وتتضمن إقامة «جيتكس لنجوم المستقبل»، أكبر فعالية لمشاريع التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، و«معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات»، و«قمة مستقبل البلوك تشين»، منصّة التكنولوجيا التحولية الرائدة، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من «ماركتنغ مينيا»، المنصة الجديدة للعاملين في مجال تسويق العلامات التجارية.

عمالقة التكنولوجيا

وفي هذا العام، يشارك عمالقة التكنولوجيا في «جيتكس»، للكشف عن أحدث الابتكارات التكنولوجية المرتبطة بشكل وثيق واستراتيجي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس (5G)، والتنقّل في المستقبل، والأمن، وتقنية «بلوك تشين»، وغيرها. ومن المشاركين في هذا العام «مايكروسوفت» و«ديل تكنولوجيز» و«دو» و«اتصالات»، و«لينوفو» و«هانيويل» و«آي بي إم» و«رد هات» و«أفايا» و«هواوي».

ويستضيف «جيتكس» أكثر من 200 من أكثر المستثمرين الدوليين تأثيراً، بمن فيهم «إيبان» من (بلجيكا)، و«مودوس كابيتال» من الولايات المتحدة الأمريكية، و«ستارت أب 500» من مصر، و«مينا تيك فاند» من المملكة المتحدة، كما ستشارك للمرة الأولى 40 شركة عارضة من إسرائيل تمثل قطاعات التكنولوجيا والشركات الناشئة والأمن السيبراني والاتصالات والتنقل.

شراكة مع أفايا

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن إطلاق شراكة استراتيجية مع أفايا على مستوى «حلول الفيديو التعاونية». وبموجب الشراكة سيستخدم مركز دبي التجاري العالمي منصة «أفايا سبيسز» الخاصة بالعمل التشاركي والتعاون بين فرق العمل عن بُعد، لتقديم أسلوب جديد في حضور نشاطات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 من خلال نموذج الحضور المُدمج، وبالتالي تقديم تجارب جديدة للمشاركين في المؤتمر. وتتيح تجربة المشاركة المُدمجة الحضور الشخصي أو الحضور عن بُعد في المؤتمر من خلال حلول أفايا التكنولوجية.

280 ساعة بث

سيتمكن الزوار من الوصول إلى محتوى مكوّن من 280 ساعة بث، تشمل مختلف القطاعات والصناعات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية والجيل الخامس، الحكومة، مستقبل عالم النقال، التكنولوجيا المالية، التسويق الرقمي، الطاقة، الرعاية الصحية والتعليم.

وسيتمكن أي متحدث غير قادر على السفر إلى دبي من المشاركة في جلسات المؤتمر بشكل افتراضي عبر منصة «أفايا سبيسز».

ويمثّل «أفايا سبيسز» منصة تجمع عدداً من الحلول والخدمات في مجال التعاون عن بُعد، مخصّصة للعمل الرقمي، وهو يغيّر الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ العمل في نحو 100 بلد حول العالم. وتساعد هذه المنصة الأعمال والمدارس والحكومات وغيرها من المؤسسات والمنظمات على جمع فرق العمل المنتشرة في أماكن مختلفة في مكان رقمي واحد، بشكل آن وضمن بيئة زاخرة بالأدوات الرقمية. وتتيح هذه المنصة توفير مكان رقمي واحد للأفراد حيث يمكنهم تبادل الرسائل، اللقاء، مشاركة المحتوى، إدارة المهام والتعاون في بيئة تستند إلى الحلول السحابية.

وعلى الرغم من أن منصة «أفايا سبيسز» أُطلقت بداية العام، إلا أن أفايا باتت لاعباً رئيسياً في هذا المجال عام 2020 بحسب تصنيف «غارتنر» المتعلق بحلول العمل عن بُعد. وتعرّف غارتنر «حلول اللقاء» كميزة توفّر: الاتصالات المُدمجة، التعاون، مشاركة المحتوى، وتمكين سيناريوهات اللقاء الافتراضي لتلبية مجموعة من حالات الاستخدام.

تجارب جديدة

وقال فادي هاني نائب الرئيس في أفايا الشرق الأوسط، إفريقيا وتركيا: مركز دبي التجاري العالمي هو واحد من رواد التكنولوجيا على المستوى الإقليمي، وهو يقدم تجارب جديدة من خلال مقاربته المُدمجة للمؤتمرات والمعارض. يتطلب تحقيق موقع ريادي بين طليعة اللاعبين في القطاع، حلولاً «تغيّر قواعد اللعبة»، ومن النوع الذي يبدّل في أسلوب القيام بالعمل. «أفايا سبيسز» تلبي هذه الحاجات، وتوفر حلولًا مُبتكرة للتعاون في مجال الأعمال، وهي لا تقدم حلاً لجمع فرق العمل رقمياً فحسب، بل تساعدهم أيضاً على التعاون بطُرق لم يكن بالإمكان تخيّلها في السابق. من خلال هذه الشراكة سنقدم تجربة استثنائية فريدة من نوعها في حضور المؤتمر.

اللقاء المباشر

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: بعد مرور عام من الفرص الضائعة، جيتكس في دورته ال 40، سيقدم إلى صناعة التكنولوجيا منصة لمعاودة اللقاء والقيام بالأعمال من جديد عبر اللقاء الشخصي المباشر ومن خلال المشاركة في المؤتمرات. يسرّنا الترحيب بشركة أفايا إلى هذه الدورة البارزة والهامة من جيتكس، ونحن نشكر دعمهم الاستراتيجي والتزامهم بمساعي التحوّل الرقمي في المنطقة.

سيشكل أسبوع جيتكس للتقنية مناسبة جامعة لعدد من الأحداث التكنولوجية البارزة إقليميا، وتشمل GITEX Future Stars وهو أكبر مناسبة من نوعها في المنطقة للشركات التكنولوجية الناشئة، وGISEC الذي يُعد أكبر مؤتمر ومعرض للأمن الرقمي في المنطقة، وFuture Blockchain Summit وهو أكبر تظاهرة من نوعها في مجال البلوكتشاين، بالإضافة إلى تدشين حدث Marketing Mania وهو المنصة التكنولوجية الجديدة المخصّصة لمسوّقي العلامات التجارية.

كما سيستقبل جيتكس أكثر من 1200 شركة آتية إلى دبي من 60 بلداً حول العالم.

منصة رقمية

مشاركة أفايا في أسبوع جيتكس للتقنية ستشمل أيضاً GITEX Plus وهو منصة رقمية تتيح حضور الزوار عن بُعد والمشاركة من أماكن تواجدهم، سواء كانوا في منازلهم أو في مكاتبهم. وخلال جيتكس ستستعرض أفايا الحلول التي تساهم في التعامل مع تحديات الأعمال في مرحلة ما بعد الجائحة، وتحضير المؤسسات لعالم جديد من الأعمال.

«السعودية للبيانات» تشارك في المعرض

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في النسخة الأربعين من معرض «جيتكس 2020» الذي يقام بدبي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الحالي، وذلك للمرة الأولى كجهة عارضة في الحدث الدولي الذي يعد أحد أبرز المناسبات عالمياً في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

ومن المقرر أن يحتضن الجناح الافتراضي للهيئة كافة الجهات التابعة لها وهي مركز المعلومات الوطني ومكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وخلال فترة المعرض ستقوم «سدايا» باستعراض أبرز منجزاتها من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، والمتطلبات الأمنية والاجتماعية في المملكة.