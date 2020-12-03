شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع مع استمرار التفاؤل بشأن لقاحات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل التفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا فضلا عن حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة.



ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة بأن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" التقى أمس رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" لمناقشة إحياء مفاوضات الحزمة المالية الثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وتستعد الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم للبدء في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا خاصة لقاح "فايزر" الذي سيستخدم بشكل طاريء ويخضع لمراجعة منظمة الصحة العالمية.



وتلقت العملة الكندية دعماً من انتعاش أسعار النفط حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 45.23 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.6 دولار وأقل سعر عند 44.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.3% إلى 48.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.6 دولار وأقل سعر عند 47.6 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7764، وسجل أعلى عر عند 0.7771 وأقل سعر عند 0.7726.