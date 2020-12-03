شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شركة البحر الأحمر للتطوير تمنح عقدًا لبناء مبانٍ لموظفيها في مدينتهم السكنية التي ستحتضن 14 ألف موظف وموظفة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 8:24 مساءً, 3 ديسمبر 2020 م المناطق- تبوك: وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم أحد أكبر عقود البناء والتصميم الأعلى قيمة حتى الآن مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء مباني سكنية في مدينة الموظفين بمشروع البحر الأحمر والتي تضم مكاتب إدارية ووحدات سكنية ومرافق تجارية ستخدم منسوبي الشركة بالإضافة إلى العاملين في موقع المشروع والمتوقع أن يبلغ عددهم 14 ألف موظف وموظفة .

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو أن المباني تتألف من وحدات سكنية فردية ومزدوجة في مدينة الموظفين الذين سيعملون في الوجهة مع افتتاح المرحلة الأولى منها بحلول الربع الرابع من عام 2022.

وأفاد أن المدينة التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع ستضم مكاتب إدارية ووحدات سكنية وفندقاً مكون من 144 غرفة ومجموعة كبيرة من المرافق التجارية والترفيهية مثل المستشفيات والمدارس والنوادي الرياضية و المطاعم مضيفاً إن الأفراد الذين ساهموا بتطوير الوجهة هم محور اهتمام حيث ستكون مدينة الموظفين بمثابة وجهة مركزية لهم للعيش والعمل.

وأوضح ” جون ” إن تصميم مباني مدينة الموظفين مستوحى من أحدث المفاهيم المتعلقة بالحياة الاجتماعية و العمل المشترك مما سيمكّنها من أن تكون بمثابة حي سكني مُفعم بالحيوية والنشاط لمنسوبي الشركة .

يذكر أن شركة البحر الأحمر ستسعى لأن يتم افتتاح هذا الجزء الأولي من المجمع السكني للعمال في الربع الأول من عام 2021 ومن ثم يليها افتتاح فندق منسوبي شركة البحر الأحمر الذي سيرحب بأول زواره في الربع الثاني من العام نفسه.

كما أن مشروع البحر الأحمر مؤخرًا حقق إنجازات مهمة تتمثل بتوقيع أكثر من 500 عقد حتى الآن بقيمة تفوق 12 مليار ريال سعودي لشركات من 24 دولة، وقد تم منح ما يزيد عن 70% من القيمة الإجمالية لهذه العقود لشركات سعودية مما يبرز بشكل أكبر مدى التزام الشركة بتعزيز الاقتصاد المحلي .



كانت هذه تفاصيل خبر شركة البحر الأحمر للتطوير تمنح عقدًا لبناء مبانٍ لموظفيها في مدينتهم السكنية التي ستحتضن 14 ألف موظف وموظفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.