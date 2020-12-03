شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تترقب اللقاح والتحفيز بمسار صعودي هادئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”، (رويترز)

سيطرت آمال لقاح كورونا وآمال التحفيز الاقتصادي على الأسهم العالمية، لتتحرك على ارتفاع طفيف بمعظم أسواق المال العالمية.

وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً طفيفاً ليغلق إغلاقاً قياسياً الأربعاء في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع وسط مفاضلة المستثمرين بين تطورات تبعث على التفاؤل صوب توفير لقاح وحزمة تحفيز مالي محتملة وبين تقرير قاتم عن سوق العمل.

مازال الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس عاجزين عن التوصل إلى اتفاق على تحفيز جديد للاقتصاد الأمريكي الذي تعصف به الجائحة، لكن بعض المستثمرين يقولون إن الأنباء السيئة عن الاقتصاد قد تستحث صناع السياسات لممارسة مزيد من الضغوط من أجل إبرام صفقة.

أبدى ستيني هوير زعيم الأغلبية بمجلس النواب أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق «خلال أيام قليلة».

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 60.86 نقطة بما يعادل 0.2% ليصل إلى 29884.78 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 6.54 نقطة أو 0.18% ليسجل 3668.99 نقطة إلى مستوى قياسي جديد، وتراجع ناسداك 5.74 نقطة أو 0.05% إلى 12349.37 نقطة.

هذا وسجلت الأسهم الأوروبية تحركات ضعيفة عند الفتح، الخميس، بانتظار المزيد من المؤشرات من مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما تتتبع إحراز تقدم في إجراءات التحفيز واللقاحات في الوقت الذي ما زالت فيه الاقتصادات تعاني تداعيات جائحة كوفيد-19.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ربما حققا تقدماً كافياً للتوصل إلى اتفاق تجاري في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل ما يقل عن خمسة أسابيع من خروج بريطانيا من التكتل.

ولا تزال مسألة الصيد البحري في مياه المانش تشكل عقبة كبيرة في المفاوضات الجارية في لندن.

وظل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني قرب مستويات إغلاق، الأربعاء، حين اختتم التعاملات مرتفعاً ما يزيد على واحد بالمئة بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة توافق على توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج فايزر وبيونتك الأسبوع القادم.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية.

من ناحية أخرى، استقرت الأسهم اليابانية، الخميس، قرب أعلى مستوى في 29 عاماً، إذ تقترب دول كبرى من توزيع لقاحات لفيروس كورونا، بينما تلقت المعنويات أيضاً الدعم من الآمال في مزيد من التحفيز.

وأنهى المؤشر نيكاي الجلسة على مكسب متواضع 0.03 في المئة عند 26809.37، لكنه استقر قرب أعلى مستوياته منذ إبريل/ نيسان 1991، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.07 في المئة إلى 1775.25.

وارتفعت أسهم العقارات والقطاع الاستهلاكي المرتبط بالدورة الاقتصادية والشركات الصناعية والمالية في مؤشر على أن المستثمرين يراهنون على قطاعات ستستفيد بأكبر قدر من انتعاش النمو الاقتصادي.

وأصبحت بريطانيا أمس الأربعاء أول دولة غربية توافق على لقاح مضاد طورته فايزر لكوفيد-19 وقالت إنها ستبدأ التحصين في أوائل العام المقبل، بينما تخطط السلطات الأمريكية لبدء التحصين بحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

إضافة إلى ذلك، تعهدت حكومة اليابان بالمزيد من الإنفاق المالي وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالتحرك سريعاً بشأن تدابير تحفيز.

وتصدر سهم سكك حديد وسط اليابان الأسهم الرابحة بين 30 سهماً أساسياً على المؤشر توبكس أمس ليرتفع 2.55 في المئة وتلاه سهم شركة ميتسوي آند كو الذي صعد 2.13 في المئة.

وانخفض سهم هويا كورب 4.26 في المئة ليتذيل الأسهم الثلاثين على توبكس، وتلاه سهم داي-إيتشي سانكيو الذي خسر 3.89 في المئة.

وتقدم 126 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 97.