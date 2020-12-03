شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 3-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في مصر بقيمة 5 جنيهات، ليصعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر إلى 803 جنيهات للجرام، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 1837 دولار حتى صياغة هذه السطور. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 سجل 688 جنيها للجرام عيار 21 سجل 803 جنيهات للجرام عيار 24 سجل 917.71 جنيه وتباينت أسعار العملات، اليوم الخميس، 3-12-2020، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، ليستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر اليورو لـ 18.87 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.80 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.87 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.82 جنيه للشراء، 21.03 جنيه للبيع سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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