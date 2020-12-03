شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية تحذر من تعثر تقدم الكفاءة الطاقة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن التقدم العالمي نحو كفاءة الطاقة تباطأ إلى أدنى معدل في عشر سنوات بسبب تراجع الأسعار في ظل جائحة كوفيد-19، في انتكاسة لجهود كبح تغير المناخ.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقرير "نتيجة للأزمة واستمرار انخفاض أسعار الطاقة، يُتوقع أن تتحسن كثافة الطاقة 0.8 بالمئة فقط في 2020، تقريبا بنصف معدلات (العام الماضي)" إلى مستويات وصلت إليها آخر مرة في 2010.
وتابعت الوكالة تقول "يقل هذا كثيرا عن المستوى المطلوب لتحقيق أهداف المناخ والاستدامة العالمية" الذي تحدده الوكالة عند أكثر من ثلاثة بالمئة.
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