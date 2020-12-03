شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفينة بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33390 طن تشمل 3300 طن كسب صويا و1470 طن رمل و7870 طن يوريا و18500 طن ملح و750 طن نترات و1500 طن أسمنت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12761 طن تضم 10134 طن ذرة و395 طن صودا و886 طن خشب زان و1346 طن ابلاكاش . ‎

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 78 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( باذنجان وبطاطا وبطاطس وطماطم وخس وخضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( بصل وزيتون وبرسيم وكركدية ) و فواكة ( افوكادو وبرتقال ويوسفى وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والاردن والمغرب وايطاليا والمانيا وسلوفينيا وهولندا واسبانيا وانجلترا ومالطا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 643 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120618 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13003 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة متجه إلى ميناء الاسكندرية ، في حين بلغت بلغت حركة تداول الشاحنات 3065 شاحنة منها 520 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 26683 من البضائع العامة .