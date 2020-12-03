شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس حسن المراكبى: أسعار الخامات زادت بصورة مذهلة بينما أسعار بيع الحديد أقل مما كانت علية قبل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس حسن المراكبي رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب بأن أسعار الخردة التي تعتمد عليها مصانعه لإنتاج الصلب زادت بمقدار 120 دولار خلال شهر نوفمبر فقط وهو ما أدي إلى تحمل تكلفة إضافية قدرها 2000 جنيه في الطن بينما زيادات الأسعار لم تتعدي 1000 جنيه.

وأوضح بأن أسعار بيع الحديد لم تعود الى المستويات التي كانت عليها قبل أزمة كورونا والتي وصلت إلى 11.900 جنيه تسليم أرض المصنع في الفترة من مايو-أغسطس العام الماضي أي كانت تزيد عن أعلي سعر حالياً بحوالي 600 جنيه بل أن الأسعار في 2018 بلغت 12.800 جنيه بزيادة 1500 جنيه عن الأسعار الحالية.

هذا في الوقت التي كانت فيها أسعار الخامات تماثل الأسعار الحالية ولازلنا نلهث وراء تحقيق نقطة التعادل بين التكلفة وأسعار البيع في ظل الارتفاع المتلاحق في أسعار الخامات بصفة عامة والخردة بصفة خاصة.

وتعود تلك الزيادات التي تعافي الأسواق العالمية من ازمة كورونا وعدم وجود انتاج كافي يلبي الطلب المتزايد وبصورة متسارعة بعد أن تم تعطيل كثير من الطاقات الإنتاجية في ذروة ازمة كورونا وهي تعود الأن إلى التشغيل مرة اخري ولكن بصورة أبطأ من معدل النمو في الطلب.