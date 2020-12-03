شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. وزيرة التخطيط تعلن انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 3-12- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، من بينها إعلان وزارة التخطيط انخفاض معدل الفقرة لأول مرة منذ عام 1999، وإعلان وزارة التجارة السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 شهور.. وغيرها

وزيرة التخطيط تعلن انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن بحث الدخل والإنفاق هو أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل منتظم منذ ما يزيد عن ستين عاماً، كأحد الإسهامات الثرية التي يقدمها الجهاز لتوفير المسوح الاحصائية وقواعد البيانات الشاملة والمتخصصة.

وزيرة التجارة تقرر عدم السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بعدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعة القرار بشكل دورى وفقاً للمستجدات.

صندوق الإسكان الاجتماعى يقرر رفع الحد الأقصى لمتوسطى الدخل لـ14ألف جنيه للأسرة

قرر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، رفع الحد الأقصي لمتوسطي الدخل لحجز الوحدات السكنية لـ14 ألف جنيه للأسرة و10 آلاف جنيه للاعزب .

وأوضـحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه حتى الآن بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ما يزيد على 390 ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد 230 ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 150 ألف مواطن.

البنك المركزى يعتزم طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد في مزاد يوم الاثنين السابع من ديسمبر كانون الأول.

"الصناعات الهندسية": فرصة قوية للصادرات المصرية للسعودية واستغلال حظر المنتجات التركية

وقع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، اليوم الخميس، برتوكول تعاون مع شركة تبصير السعودية، وذلك لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية من القطاع الهندسى إلى المملكة، وكذلك مساندة الشركات المصرية للنفاذ إلى كافة الأسواق الخليجية.

رويترز: الصندوق السيادى السعودي يسعى لقرض بقيمة 7 مليارات دولار

قال مصدران مطلعان إن صندوق الثروة السيادي السعودي يسعى لقرض بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار من بنوك، وهو ثالث دين من نوعه يجمعه منذ 2018.

30 مليون جنيه قيمة التأمين على لاعبى فريق الإسماعيلى ضد الحوادث

قام نادى الإسماعيلى، بالتأمين على لاعبى الفريق الأول لكرة القدم والناشئين، بقيمة 30 مليون جنيه لدى إحدى شركات التأمين، ضد مخاطر الوفاة فى حادث أو الإصابة بعجز كلى أو جزئى.

"تحيا مصر" ووزارة الآثار يعلنان غدا 3 أرقام قياسية مصرية سجلتها موسوعة جينيس

ينظم صندوق تحيا مصر احتفالية غدا الجمعة للإعلان عن 3 أرقام قياسية مصرية تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما أنه من المقرر أن يطلق الصندوق خلال الاحتفال حملة "نتشارك .. من أجل الإنسانية"، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.