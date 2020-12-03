شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 48.46 دولار لبرنت و45.39 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، 48.46 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 21 سنتا، أو ما يوازي 0.4% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45.39 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 11 سنتا، أو ما يوازي 0.2%.

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا بعدما نشب خلاف بين منتجين بشأن الحاجة إلى تمديد أجل تخفيضات قياسية للإنتاج بدأت خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 وفقا لرويترز.

وتستأنف منظمة أوبك وروسيا المحادثات اليوم الخميس في محاولة لتحديد سياسات لعام 2021 بعد إخفاق جولة أولية من المناقشات هذا الأسبوع في التوصل إلى تسوية بشأن كيفية مواجهة ضعف الطلب على النفط في ظل موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بأوبك+، تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 8% من الإمدادات العالمية، حتى مارس 2021 على الأقل.

لكن بعدما أسفرت آمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من الفيروس عن ارتفاع أسعار النفط في نهاية نوفمبر، بدأ عدة منتجين يشككون في الحاجة إلى تشديد السياسة النفطية.