تعرف على أهم مؤشرات الإنفاق والاستهلاك للأسرة ببحث الدخل والإنفاق المعلنة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض ”الخليج 365” أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام 2019/2020، والتي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي كالتالي:
أعلى نسبة إنفاق لاستهلاك في بنود الطعام والشراب كانت من نصيب اللحوم بواقع 26.1%، يليه الخضر بواقع 16.2%، ثم الحبوب والخبز 13.7%، ثم الألبان والجبن والبيض 13%.
وتنفق الأسرة المصرية في المتوسط مبلغ 11890.6 جنيه على السكن ومستلزماته سنويا بنسبة 19.2% من إنفاقها السنوى.
وتمثل الإيجارات المحتسبة للوحدات المملوكة أعلى نسبة 55.4%.
تنفق الأسرة المصرية في المتوسط مبلغ 6408 جنيه على الخدمات والرعاية الصحية سنويا، بنسبة 10.4% من إجمالي إنفاقها السنوي.
يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة على التعليم نحو 8850.6 جنيه سنويا، بنسبة 12.5% لإجمالي الجمهورية وفي الحضر بنسبة 15.7%، مقابل 9.2% في الريف، علما بأن نسب الأسر التي لديها أفراد ملتحقين بالتعليم تصل إلى 58.4%.
تمثل المصروفات والرسوم الدراسية نسبة 38.6% من الإنفاق السنوي للأسرة على التعليم في عموم الجمهورية، و28.3% نسبة الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية، و11.3% للكتب والأدوات المدرسية.
التوزيع النسبي للدخل السنوي للأسرة وفقا لمصادر الدخل كانت 63.6% منها دخل من العمل لإجمالي الجمهورية، و23.7% من التحويلات الجارية سواء من الدعم أو تحويلات أخرى من داخل أو خارج الجمهورية.
انفاق الاسر على التعليم
انفاق الاسر على الصحة
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