شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يعتزم طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد في مزاد يوم الاثنين السابع من ديسمبر كانون الأول.
كان وزير المالية ، محمد معيط قال أمس الأربعاء إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.
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