تعرف على سعر "عيار 24" للذهب السعودي اليوم الخميس 3-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 3-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 222.01 ريال سعودى.
ارتفع الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1832.11 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر عند 1837.01 دولار، وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1836.20 دولار.
وأخفق الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس في الاتفاق على حزمة جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، بيد أن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين قد يكسب قوة دفع كأداة تفاوض.
وقال مايكل لانجفورد المدير التنفيذي لدى شركة الاستشارات إيرجايد إن محادثات التحفيز لا سيما تلك التي تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستدعم الذهب في الأمد القصير إذ أنها ستضعف على الأرجح الدولار الأمريكي.
سعر الذهب عيار 24بنحو 222.01 ريال بما يعادل 59.19$سعر الذهب عيار 22 بنحو 203.52 ريال بما يعادل 54.25$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 194.27 ريال بما يعادل 51.79$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 166.51 ريال بما يعادل 44.39$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 129.51 ريال بما يعادل 34.53$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 111.01 ريال بما يعادل 29.59$ سعر أوقية الذهببنحو 6,905 ريال بما يعادل 1,841$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,554 ريال بما يعادل 414.32$ سعر كيلو الذهببنحو 222,015 ريال بما يعادل 59,186$
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