شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتجه نحو الانخفاض في ظل عودة الحذر للأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس متخلية عن مكاسبها السابقة بالجلسة عقب صدور بيانات اقتصادية صينية، لكن المعدن الصناعي وقع تحت وطأة الضغوط مع عودة الحذر بالأسواق.



ويخشى مستثمرون من تفاقم أزمة فيروس كورونا وعدم القدرة على السيطرة واحتواء تفشي المرض حتى على الرغم من الإعلان عن عدد من اللقاحات الفعالة.



وأعلنت المملكة المتحدة أمس بأنها تستعد للبدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر" بشكل طاريء الأسبوع المقبل على بعض المواطنين.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر "Caixin" لمديري المشتريات الخدمي الصيني ارتفع إلى 57.8 نقطة في الشهر الماضي في حين توقع محللون 56.5 نقطة.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.09 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 3.48 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.52 دولار وأقل سعر عند 3.46 دولار.