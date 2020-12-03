شكرا لقرائتكم خبر عن النظر في دعوى "إغراق" مرفوعة من أسمنت الكويت ضد الحكومة في 27 يناير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت الكويت عن تحديد جلسة 27 يناير 2021، للاطلاع والرد من الحكومة على المستندات المُقدمة من الشركة في القضية الخاصة بإلغاء قرار إداري خاص بالإغراق.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، إنها قامت برفع دعوى قضائية ضد وزيرة التجارة والصناعة ومدير عام إدارة الجمارك.

وأشارت الشركة إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي للدعوى في الوقت الحالي لحين الفصل النهائي فيها.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغت 16.1 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح بلغت 4.58 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.