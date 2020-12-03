شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على انتقال "الصمعاني" للسوق الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن موافقتها على طلب شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وأفادت السوق المالية، في بيان لها اليوم الخميس، بأن الشركة ستنتقل إلى السوق الرئيسي برأس مال 25 مليون ريال سعودي وبعدد أسهم 2.5 مليون سهم.

وبناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من يوم الأحد بتاريخ 6 ديسمبر 2020، للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول.

هذا وستعلن تداول عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسة 12% مقارنة بالفترة المماثلة، كما انخفضت نسبة تكاليف التشغيل كنسبة من المبيعات 70% للفترة الحالية مقابل 77% للفترة المماثلة مما أدى إلى زيادة هوامش الأرباح نتيجة زيادة كفائة التشغيل وانخفاض التكاليف الحكومية للعمالة على إثر القرارات الحكومية بشأن المنشآت الصناعية.

وارتفعت المبيعات إلى 21.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 18.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.