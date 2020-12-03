شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يواصل صعوده التصحيحي – تحليل – 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إنتل (INTC) ارتفاعه في آخر جلساته، مستفيداً بتخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.69% بما يعادل 0.34 نقطة ليستقر على سعر 49.90 دولار، ولكن بالرغم من صعود السهم الأخير إلا أنه يظل يتحرك بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

ولذلك فنحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره دون مستوى 48.39، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 46.72.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه