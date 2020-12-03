شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات تجزئة منطقة اليورو تنتعش بأكثر من المتوقع في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات، الخميس، ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى زيادة في التسوق عبر الإنترنت مع وصول موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو ارتفعت 1.5% على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول بعد تراجع شهري 1.7% في سبتمبر/أيلول، مما تمخض عن زيادة سنوية بنسبة 4.3%.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.8% وسنوية 2.7%.

وقال يوروستات إن طلبيات المبيعات عبر الإنترنت والبريد قفزت 6.1% على أساس شهري وزادت 28.5% على أساس سنوي، لتبدد أثر انخفاض بنسبة 2.8% على أساس شهري و14% على أساس سنوي لمبيعات الملابس والأحذية من المتاجر.

(رويترز)

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